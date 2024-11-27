Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Рожков: Даку — лучший форвард РПЛ, он сильнее Кордобы

Защитник «Рубина» Рожков: Даку — лучший форвард РПЛ, он сильнее Кордобы
Комментарии

Футболист «Рубина» Илья Рожков сравнил албанского форварда казанской команды Мирлинда Даку с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Даку — наш лидер, он ведёт за собой команду. И я вам так скажу, что считаю Мирлинда не одним из лучших форвардов Премьер-Лиги, а лучшим. Лично для меня Даку сильнее того же Кордобы», — приводит слова Рожкова Legalbet.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за «Краснодар» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android