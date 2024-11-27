Защитник «Рубина» Рожков: Даку — лучший форвард РПЛ, он сильнее Кордобы

Футболист «Рубина» Илья Рожков сравнил албанского форварда казанской команды Мирлинда Даку с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Даку — наш лидер, он ведёт за собой команду. И я вам так скажу, что считаю Мирлинда не одним из лучших форвардов Премьер-Лиги, а лучшим. Лично для меня Даку сильнее того же Кордобы», — приводит слова Рожкова Legalbet.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за «Краснодар» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.