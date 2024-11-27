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Черышев: у «Реала» не такие сладкие времена, но в плей-офф ЛЧ они пройдут уверенно

Черышев: у «Реала» не такие сладкие времена, но в плей-офф ЛЧ они пройдут уверенно
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Встреча состоится сегодня, 27 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» сейчас находится наверху таблицы АПЛ и показывает великолепный футбол. У «Реала» не такие сладкие времена, есть несогласованность в действиях игроков атаки. Команда делит четвёртые-пятые позиции в Испании, она несбалансирована. Но по опыту «Реал» может собраться на любой матч, они знают и умеют участвовать в таких больших турнирах. Здесь может произойти всё что угодно. Рамоса нет, чтобы забивать на последних минутах, но Мбаппе и Родриго могут решить матч в одиночку.

На то, что «Реал» не попадёт в плей-офф, я не подписываюсь! Я думаю, что он всё равно пройдёт уверенно, наберёт свои очки. Помним, как из групп чемпионата или Европы команды тоже с трудом выходили, но доходили до финалов», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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