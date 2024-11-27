Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ проведёт внеочередное общее собрание клубов на фоне скандала вокруг «Крыльев Советов»

РПЛ проведёт внеочередное общее собрание клубов на фоне скандала вокруг «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига назначила на 28 ноября внеочередное общее собрание клубов без указания повестки, сообщает «Матч ТВ». Собрание пройдёт по видеосвязи. Эту информацию подтвердили источники «Чемпионата».

Накануне, 26 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

В ответ на эти слова президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года».

Материалы по теме
«Сила в правде». Гальдамес — об инициативе «Чистый спорт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android