РПЛ проведёт внеочередное общее собрание клубов на фоне скандала вокруг «Крыльев Советов»

Российская Премьер-Лига назначила на 28 ноября внеочередное общее собрание клубов без указания повестки, сообщает «Матч ТВ». Собрание пройдёт по видеосвязи. Эту информацию подтвердили источники «Чемпионата».

Накануне, 26 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

В ответ на эти слова президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года».