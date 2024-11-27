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Футболист «Зенита» Ерохин сравнил Семака в 2018 и в 2024 годах

Футболист «Зенита» Ерохин сравнил Семака в 2018 и в 2024 годах
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин сравнил наставника сине-бело-голубых Сергея Семака образца 2018 года и 2024-го.

– Семак образца 2018 и 2024 годов – это разные тренеры или всё-таки что-то общее сохранилось?
– Да нет, сохранилось в любом случае. В плане человеческих качеств, наверное, изменений немного. Каким был отзывчивым человеком в повседневной жизни, таким и остался. Естественно, когда в такой команде, как «Зенит», добиваешься стольких титулов подряд, то ты растёшь как тренер. У всех футболистов есть этот рост, и у тренерского штаба. Без прогресса не было бы столько побед, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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