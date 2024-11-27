Нигматуллин — о Сафонове с «Баварией»: Матвей был в полном порядке, судья — «тридвараз»

Бывший вратарь «Вероны», «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Ошибка, которую приписывают Сафонову во время пропущенного гола, была вынужденной из-за нарушения правил атакующим игроком «Баварии». Он выдавил Сафонова за линию ворот, поэтому мяч срезался. Судья, как говорится, «тридвараз». Сафонов был в полном порядке в этом матче. Я рад, что он уверенно выглядел», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоялся накануне, 26 ноября. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Баварии». Мюнхенцы набрали девять очков в пяти встречах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.