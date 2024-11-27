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Футболист «Зенита» Ерохин: не сказал бы, что моя позиция — центральный нападающий

Футболист «Зенита» Ерохин: не сказал бы, что моя позиция — центральный нападающий
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о своей игровой позиции. В последнее время он используется как центрфорвард.

– Мне показалось, что за последние годы ты всё больше продвигался вперёд на поле и в этом сезоне окончательно сформировался как центральный нападающий. Как ты себя чувствуешь на этой позиции?
– Не сказал бы, что моя позиция — центральный нападающий. Мне привычна любая позиция в центре поля. И на фланге я тоже играл. Плюс ближе к нападающему или под нападающим. Чаще всего в атаке я должен быть в штрафной, как второй нападающий, и в обороне тоже должен быть в своей штрафной, как опорный полузащитник. Такая достаточно объёмная позиция. То есть и там должен замыкать, и здесь помогать обороне.

– Мог бы ты представить, что под конец карьеры у тебя позиция на поле трансформируется?
– На самом деле, это не новая позиция для меня. В «Шерифе» я играл нападающего и под нападающим. Естественно, у каждого тренера есть свои требования на этих позициях. Тем не менее есть одно требование – чтобы команда забила гол, а игроки выполняли те перемещения, которые требует тренерский штаб, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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