Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский журналист — тренеру «ПСЖ»: ты подписал не Льва Яшина!

Французский журналист — тренеру «ПСЖ»: ты подписал не Льва Яшина!
Комментарии

Известный французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал тренерский штаб «ПСЖ» за доверие российскому голкиперу Матвею Сафонову. Именно он вышел в воротах парижан на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Российский голкипер допустил ошибку, после которой был забит единственный гол в матче. Парижане проиграли со счётом 0:1. Риоло напомнил главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, что в его составе не Лев Яшин, а всего лишь Матвей Сафонов.

«Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря «Краснодара»!» — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» прошлым летом. Он конкурирует за место в основном составе с Джанлуиджи Доннаруммой.

Материалы по теме
«Спаситель и могильщик в одном лице». Французские СМИ — об игре Сафонова за «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android