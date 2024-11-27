Французский журналист — тренеру «ПСЖ»: ты подписал не Льва Яшина!

Известный французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал тренерский штаб «ПСЖ» за доверие российскому голкиперу Матвею Сафонову. Именно он вышел в воротах парижан на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Российский голкипер допустил ошибку, после которой был забит единственный гол в матче. Парижане проиграли со счётом 0:1. Риоло напомнил главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, что в его составе не Лев Яшин, а всего лишь Матвей Сафонов.

«Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря «Краснодара»!» — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» прошлым летом. Он конкурирует за место в основном составе с Джанлуиджи Доннаруммой.