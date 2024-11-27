Игрок «Ростова» Глебов: верим, что сможем обыграть «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

— На предстоящий ответный кубковый матч со «Спартаком» особая мотивация?

— Для нас каждый турнир важен — и Кубок России, и чемпионат России. Мы ехали в чемпионате в Москву к ЦСКА за победой и добились её. Теперь едем домой также за победой над «Спартаком» в Кубке. Мы добились победы в первом матче в гостях. И верим, что способны добиться победы дома, добившись прохода дальше, — приводят слова Глебова «Известия».

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится сегодня, 27 ноября. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 20:30 мск. В первой встрече в Москве «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету Мохаммада Мохеби, который реализовал пенальти. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).