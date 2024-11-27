Футболист «Зенита» Ерохин назвал качества, которые помогают ему на поле

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин назвал качества, которые помогают ему на поле.

– На твой взгляд, есть ли какие-то компоненты игры, которые у тебя развиты лучше, чем у Кассьерры, Соболева или Лусиано? В чём как игрок атаки ты можешь быть лучше их?

– Я бы не сравнивал. Все разные. Сложно сказать, лучше или хуже. На вкус и цвет у всех мнения разные. У каждого игрока есть своя харизма, свои качества.

– Игра головой?

– Не в контексте – лучше или хуже, а если просто сказать о каких-то качествах, которые помогают мне, наверное, это нахождение каких-то зон внутри штрафной площади, игра в касание – эти моменты помогают забивать, реализовывать моменты, которые создают ребята.

– Правильно я понимаю, что тебя устраивает нынешняя роль, что ты не привязан к конкретной позиции и можешь быть везде?

– Позиция есть. Это просто, наверное, может казаться, что я вроде и впереди, и сзади. Нужно доработать и в атаке, и в обороне. Тем не менее есть зоны, которые я должен занимать, – это требуется тренерским штабом. Естественно, они стараются выделить сильные качества каждого игрока, чтобы он мог проявить себя лучше, и нивелировать то, что у него хуже получается, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.