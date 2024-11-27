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Уголовное дело возбудили после хищения 3,7 млн рублей у футболистки «Локомотива»

Уголовное дело возбудили после хищения 3,7 млн рублей у футболистки «Локомотива»
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Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбудили по факту хищения 3,7 млн рублей у футболистки женской молодёжной команды «Локомотив» из Москвы Софии Стельмаховой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ведомства, заявление от девушки поступило 26 ноября. Она рассказала, что неизвестные под предлогом перевода денег на «безопасные счета» похитили у неё крупную сумму. Часть средств девушка перевела мошенникам, ещё часть передала курьеру, замешанному в криминальной схеме.

«Общий материальный ущерб составил более 3 млн 700 тыс. рублей. Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в заявлении ГУ МВД.

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Источник: мошенники обманули футболистку «Локомотива» почти на 4 млн рублей
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