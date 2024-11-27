«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ибищев, Шатара, Ловат, Ковачев, Луна, Камилов, Якуев, Талал, Кардосо.

«Зенит»: Адамов, Артур, Родригао, Горшков, Чистяков, Караваев, Мостовой, Ахметов, Ерохин, Барриос, Гонду.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».