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Сторожук: у нас любят обсуждать ошибки, а я горжусь Сафоновым. В ЛЧ всего 2 русских парня!

Сторожук: у нас любят обсуждать ошибки, а я горжусь Сафоновым. В ЛЧ всего 2 русских парня!
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Играли две классные команды с хорошим подбором исполнителей. Понятно, что «Бавария» мощно прессинговала и имела преимущество. Немцы вынуждали «ПСЖ» много ошибаться и в целом заставили играть так, как им хотелось. Обычно я не смотрю такие поздние матчи, но ради Моти пришлось потерпеть.

Сегодня читаю прессу и недоумеваю. У нас любят больше обсуждать ошибки, чем ситуации со спасениями или просто хорошей игрой. Это наша ментальность. А я в игре Матвея вижу только позитив. Радуюсь и горжусь, что он вообще играет! У нас всего два парня — Головин и Сафонов — выступают в лучшем турнире мира.

Да и ситуацию с пропущенным голом у нас, наверное, трактовали бы по-другому. Насколько нам говорят, во вратарской, в пространстве голкипера, вообще появляться нельзя. Получается, Матвей добирался до мяча не по прямой, а обегая нападающего. Я не сильно разбираюсь в этих тонкостях, но моё мнение: ему мешали выйти.

То, что он после гола «Баварии» не расклеился, меня совсем не удивило. Есть ребята, которые, совершив ошибку, могут пропасть и на месяц, и на два. Это точно не Сафонова ситуация. Матвей по своей ментальности очень сильный игрок и человек. С юности, с дебюта в РПЛ таким был. Его тяжело выбить из колеи.

Сафонов несколько раз прилично спас команду, особенно после удаления у «ПСЖ». Они и в равных-то составах не имели преимущества, а в меньшинстве им тем более было тяжело на что-то рассчитывать. Но Матвей в ряде эпизодов проявил себя более чем уверенно и надёжно», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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