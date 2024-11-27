Экс-тренер «Краснодара» оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после гола от «Баварии»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о перспективах экс-вратаря команды Матвея Сафонова в «ПСЖ» после матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Нужно понимать, что Сафонов пришёл не в заурядную команду, а в один из лучших клубов Европы, постоянно выигрывающий чемпионат страны. Конкурент у него тоже очень непростой. Все прекрасно понимали, что ему понадобится в «ПСЖ» время на адаптацию. Но я уверен, что Матвей на правильном пути. Только поддерживаю его. Кому-кому, а Сафонову надо было пробовать себя на высоком уровне. Убеждён, что он себя ещё покажет», — сказал Сторожук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.