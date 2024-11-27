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Экс-тренер «Краснодара» оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после гола от «Баварии»

Экс-тренер «Краснодара» оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после гола от «Баварии»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о перспективах экс-вратаря команды Матвея Сафонова в «ПСЖ» после матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Нужно понимать, что Сафонов пришёл не в заурядную команду, а в один из лучших клубов Европы, постоянно выигрывающий чемпионат страны. Конкурент у него тоже очень непростой. Все прекрасно понимали, что ему понадобится в «ПСЖ» время на адаптацию. Но я уверен, что Матвей на правильном пути. Только поддерживаю его. Кому-кому, а Сафонову надо было пробовать себя на высоком уровне. Убеждён, что он себя ещё покажет», — сказал Сторожук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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