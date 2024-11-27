«Урал» — «Химки»: Воронов открыл счёт на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). На момент написания новости счёт — 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
4 : 3
Химки
Химки
1:0 Воронов – 77' 1:1 Магомедов – 83'
Удаления: нет / Обухов – 90+4'
На 77-й минуте Максим Воронов пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.
Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
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