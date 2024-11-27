«Урал» — «Химки»: Воронов открыл счёт на 77-й минуте

В эти минуты проходит матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). На момент написания новости счёт — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 77-й минуте Максим Воронов пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).