ПСВ — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся «ПСВ Эйндховен» из Нидерландов и украинский «Шахтёр».

Команды будут играть на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сейчас первое место в турнирной таблице занимает «Интер Майами» с 13 очками. «ПСВ Эйндховен» находится на 24-м месте с пятью очками. Украинский «Шахтёр» расположился на 27-й строчке с четырьмя очками в активе.