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«Урал» прошёл «Химки» по пенальти в Кубке России, в воротах химчан серию отыграл полевой

«Урал» прошёл «Химки» по пенальти в Кубке России, в воротах химчан серию отыграл полевой
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Завершился матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки». Команды сыграли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Основное время матча закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Урал» (4:3).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
4 : 3
Химки
Химки
1:0 Воронов – 77'     1:1 Магомедов – 83'    
Удаления: нет / Обухов – 90+4'

На 77-й минуте нападающий «Урала» Максим Воронов открыл счёт в матче. На 83-й минуте «Химки» сравняли счёт, благодаря голу Бутта Магомедова. На 90+4-й минуте матча «Химки» остались в меньшинстве после удаления вратаря Игоря Обухова. Главный арбитр Сергей Чебан показал красную карточку, а у химчан уже не осталось свободных замен. Поэтому в ворота на оставшиеся секунды матча встал Хосонов, он и отыграл серию пенальти в воротах своей команды, не отразив ни одного удара, и не забив решающий.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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