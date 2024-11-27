«Ливерпуль» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сейчас первое место в турнирной таблице занимает «Интер Майами» с 13 очками. «Ливерпуль» до встречи находится на третьем месте. В активе у клуба 12 очков. «Реал Мадрид» расположился на 21-й строчке с шестью очками в активе.