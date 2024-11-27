Полевой игрок «Химок» встал в ворота команды на серию пенальти с «Уралом» в Кубке России
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Вратарь «Химок» Игорь Обухов был удалён в концовке матча с «Уралом» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубке России. На серию пенальти у подмосковной команды в воротах выйдет полузащитник Хетаг Хосонов.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
4 : 3
Химки
Химки
1:0 Воронов – 77' 1:1 Магомедов – 83'
Удаления: нет / Обухов – 90+4'
Эпизод с удалением Обухова произошёл на 90+4-й минуте матча при счёте 1:1. Игрок екатеринбургской команды убегал один на один, Обухов выбежал за пределы поля, и мяч попал ему в руку. Главный арбитр Сергей Чебан показал красную карточку, а у химчан уже не осталось свободных замен. Поэтому в ворота на оставшиеся секунды матча встал Хосонов, он и отыграет серию пенальти в воротах своей команды.
Комментарии
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