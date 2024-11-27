Полевой игрок «Химок» встал в ворота команды на серию пенальти с «Уралом» в Кубке России

Вратарь «Химок» Игорь Обухов был удалён в концовке матча с «Уралом» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубке России. На серию пенальти у подмосковной команды в воротах выйдет полузащитник Хетаг Хосонов.

Эпизод с удалением Обухова произошёл на 90+4-й минуте матча при счёте 1:1. Игрок екатеринбургской команды убегал один на один, Обухов выбежал за пределы поля, и мяч попал ему в руку. Главный арбитр Сергей Чебан показал красную карточку, а у химчан уже не осталось свободных замен. Поэтому в ворота на оставшиеся секунды матча встал Хосонов, он и отыграет серию пенальти в воротах своей команды.