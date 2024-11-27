«Динамо» Загреб — «Боруссия» Д: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 27 ноября, в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся «Динамо» Загреб из Хорватии и дортмундская «Боруссия».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, сейчас первое место в турнирной таблице занимает «Интер Майами» с 13 очками. «Динамо» Загреб до встречи находится на 19-м месте с семью очками. «Боруссия» Дортмунд расположилась на 10-й строчке с девятью очками в активе.
Комментарии
- 27 ноября 2024
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:48
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:33