«Динамо» Загреб — «Боруссия» Д: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся «Динамо» Загреб из Хорватии и дортмундская «Боруссия».

Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сейчас первое место в турнирной таблице занимает «Интер Майами» с 13 очками. «Динамо» Загреб до встречи находится на 19-м месте с семью очками. «Боруссия» Дортмунд расположилась на 10-й строчке с девятью очками в активе.