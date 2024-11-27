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«Динамо» Загреб — «Боруссия» Д: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«Динамо» Загреб — «Боруссия» Д: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 27 ноября, в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся «Динамо» Загреб из Хорватии и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сейчас первое место в турнирной таблице занимает «Интер Майами» с 13 очками. «Динамо» Загреб до встречи находится на 19-м месте с семью очками. «Боруссия» Дортмунд расположилась на 10-й строчке с девятью очками в активе.

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