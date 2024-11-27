«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и немецкий «Штутгарт». Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 34-е место, не набрав ни одного очка в четырёх встречах. «Штутгарт» расположился на 25-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка в четырёх матчах, в которых одержал всего одну победу.