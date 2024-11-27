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«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и немецкий «Штутгарт». Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 34-е место, не набрав ни одного очка в четырёх встречах. «Штутгарт» расположился на 25-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка в четырёх матчах, в которых одержал всего одну победу.

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