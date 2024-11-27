Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Зенита» Ерохин высказался о результатах «Краснодара»

Футболист «Зенита» Ерохин высказался о результатах «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о гонке лидеров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

– Тебя удивляет твоя бывшая команда «Краснодар», у которой было 11 побед подряд, 51 матч без назначения пенальти и прочие удивительные цифры?
– В этом сезоне они выступают качественно и уверенно. То, что они прошли первый круг без поражений, тоже о многом говорит. При том что у них непростая логистика.
«Краснодар» – очень серьёзный конкурент. «Локомотив» хорошо себя проявляет. Думаю, что ЦСКА, «Динамо», «Спартак» тоже не будут сдаваться до последнего. Не так много матчей осталось до зимнего перерыва. Нужно собрать максимум очков, уйти на перерыв и готовиться к тому, что весной будет очень серьёзная борьба, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Футболист «Зенита» Ерохин: не сказал бы, что моя позиция — центральный нападающий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android