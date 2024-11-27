Футболист «Зенита» Ерохин высказался о результатах «Краснодара»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о гонке лидеров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

– Тебя удивляет твоя бывшая команда «Краснодар», у которой было 11 побед подряд, 51 матч без назначения пенальти и прочие удивительные цифры?

– В этом сезоне они выступают качественно и уверенно. То, что они прошли первый круг без поражений, тоже о многом говорит. При том что у них непростая логистика.

«Краснодар» – очень серьёзный конкурент. «Локомотив» хорошо себя проявляет. Думаю, что ЦСКА, «Динамо», «Спартак» тоже не будут сдаваться до последнего. Не так много матчей осталось до зимнего перерыва. Нужно собрать максимум очков, уйти на перерыв и готовиться к тому, что весной будет очень серьёзная борьба, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.