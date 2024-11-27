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«Неплохой расклад». Ерохин — о возможном завершении карьеры в «Зените»

«Неплохой расклад». Ерохин — о возможном завершении карьеры в «Зените»
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как видит завершение своей карьеры.

– Ты бы хотел, чтобы «Зенит» стал последней командой в твоей действующей карьере игрока?
– Неплохой расклад. Конечно, хотелось бы и в следующем сезоне продолжать помогать «Зениту» на футбольном поле, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, полузащитнику сине-бело-голубых 35 лет. В текущем сезоне на счету Александра Ерохина участие в 20 матчах «Зенита» во всех турнирах, пять забитых мячей и три результативных паса.

Сейчас санкт-петербургская команда занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе у «Зенита» 39 очков по результатам 16 матчей.

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