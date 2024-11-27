Полузащитник «Химок» Хосонов не отразил ни одного удара в серии пенальти с «Уралом»

Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов был вынужден встать в ворота своей команды в концовке встречи с «Уралом» (1:1, 3:4 пен.) в игре 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Однако в послематчевой серии пенальти футболист не смог отразить ни одного удара.

Основное время матча близилось к завершению, но на 90+4-й минуте футболист «Урала» Максим Воронов убегал один на один с вратарём. Игорь Обухов вышел за пределы штрафной площади, и мяч попал ему в руку, за что он и получил красную карточку. У «Химок» к этому моменту не осталось замен, поэтому в ворота и встал Хосонов. Полузащитник не пропустил в оставшиеся секунды встречи, но в серии пенальти не смог отразить ни одного удара, а ещё не забил решающий пенальти.