Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара»: у нас цель в этом сезоне — Кубок и чемпионат России

Защитник «Краснодара»: у нас цель в этом сезоне — Кубок и чемпионат России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян высказался о целях клуба на текущий игровой сезон в Кубке и чемпионате России, а также прокомментировал ничью в матче с «Тюменью» в рамках 1/4 финала Пути регионов (3:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22'     0:2 Смолов – 37'     0:3 Смолов – 53'     1:3 Поройков – 57'     2:3 Поройков – 62'     3:3 Ткачук – 87'    

«Соперник был непростой и непростое поле. Всегда удивительно, когда после 3:0 ты упускаешь преимущество, но для нас всё хорошо сложилось. Была нервная концовка, но мы смогли собраться в конце и выиграли.

В следующем раунде Кубка России готовы сыграть с любым соперником. У нас цель в этом сезоне – Кубок и чемпионат. Хотим выиграть каждый матч и выйти в Суперфинал Кубка России, чтобы побороться за титул. Пройти сезон без поражений? Если продолжим в таком же темпе, то всё возможно», – приводит слова Арутюняна Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 38 очков по результатам 16 туров.

Материалы по теме
Писарев: у «Краснодара» могут быть потери очков до зимней паузы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android