Защитник «Краснодара»: у нас цель в этом сезоне — Кубок и чемпионат России

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян высказался о целях клуба на текущий игровой сезон в Кубке и чемпионате России, а также прокомментировал ничью в матче с «Тюменью» в рамках 1/4 финала Пути регионов (3:3).

«Соперник был непростой и непростое поле. Всегда удивительно, когда после 3:0 ты упускаешь преимущество, но для нас всё хорошо сложилось. Была нервная концовка, но мы смогли собраться в конце и выиграли.

В следующем раунде Кубка России готовы сыграть с любым соперником. У нас цель в этом сезоне – Кубок и чемпионат. Хотим выиграть каждый матч и выйти в Суперфинал Кубка России, чтобы побороться за титул. Пройти сезон без поражений? Если продолжим в таком же темпе, то всё возможно», – приводит слова Арутюняна Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 38 очков по результатам 16 туров.