«Монако» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Монако» и португальская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Монако» занимает шестое место, набрав 10 очков в четырёх матчах. Монегаски не потерпели ни одного поражения на групповом этапе. «Бенфика» расположилась на 22-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков в четырёх встречах, в которых одержала две победы.