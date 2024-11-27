«Ахмат» — «Зенит»: Гонду открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). На момент написания новости счёт — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду открыл счёт в матче, ворвавшись в штрафную и низом катнув мяч под дальнюю штангу.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).