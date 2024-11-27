37-летний Луис Суарес подписал новый контракт с «Интер Майами»

Уругвайский нападающий Луис Суарес и американский «Интер Майами» договорились о продлении сотрудничества ещё на год. Новое соглашение 37-летнего футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2025 в МЛС. Об этом сообщает пресс-служба «Интер Майами» на официальном сайте.

«Очень счастлив и взволнован тем, что смогу ещё год наслаждаться пребыванием здесь с этими замечательными фанатами, которые стали для нас как семья. Мы чувствуем связь с ними, надеюсь, что в следующем году команда принесёт им ещё больше радости», — заявил уругваец.

В 37 матчах за «Интер Майами» Суарес забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. В американской команде вместе с ним играют Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс, выступавшие вместе с Луисом за «Барселону». А тренирует команду ещё один бывший игрок сине-гранатовых Хавьер Маскерано.