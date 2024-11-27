«Астон Вилла» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английская «Астон Вилла» и итальянский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 12-е место, набрав девять очков в четырёх матчах. «Ювентус» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав семь очков в четырёх встречах, в которых одержал две победы.