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«Астон Вилла» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Астон Вилла» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английская «Астон Вилла» и итальянский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Астон Вилла» занимает 12-е место, набрав девять очков в четырёх матчах. «Ювентус» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав семь очков в четырёх встречах, в которых одержал две победы.

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