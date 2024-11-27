25 тысяч зрителей ожидаются на матче «Ростов» — «Спартак» — источник

25 тысяч зрителей ожидается на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак», сообщает «РБ Спорт».

Игра состоится уже сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Ответная игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Главным арбитром встречи выступит Сергей Карасёв (Москва).

Напомним, в первом матче в Москве подопечные Валерия Карпина одержали победу над красно-белыми со счётом 1:0. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».