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25 тысяч зрителей ожидаются на матче «Ростов» — «Спартак» — источник

25 тысяч зрителей ожидаются на матче «Ростов» — «Спартак» — источник
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25 тысяч зрителей ожидается на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак», сообщает «РБ Спорт».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра состоится уже сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Ответная игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Главным арбитром встречи выступит Сергей Карасёв (Москва).

Напомним, в первом матче в Москве подопечные Валерия Карпина одержали победу над красно-белыми со счётом 1:0. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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