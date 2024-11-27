17-летний Ламин Ямаль выиграл Golden Boy как лучший молодой футболист года в Европе

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был признан победителем награды Golden Boy («Золотой мальчик»), вручаемой лучшему молодому футболисту года в Европе до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба награды в соцсети Х.

В 2024 году Ямаль стал неотъемлемой частью стартовых составов «Барселоны» и сборной Испании. С национальной командой футболист выиграл чемпионат Европы – 2024, где в семи матчах забил гол и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне за «Барселону» у Ямаля шесть голов и восемь результативных передач в 16 матчах.

Предыдущим обладателем награды является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а два года до него награду выигрывали представители «Барселоны». Речь о Гави (2022) и Педри (2021).

В своё время обладателем этой награды становились Лионель Месси (2005), Килиан Мбаппе (2017) и Эрлинг Холанд (2020).