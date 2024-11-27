Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний Ламин Ямаль выиграл Golden Boy как лучший молодой футболист года в Европе

17-летний Ламин Ямаль выиграл Golden Boy как лучший молодой футболист года в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был признан победителем награды Golden Boy («Золотой мальчик»), вручаемой лучшему молодому футболисту года в Европе до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба награды в соцсети Х.

В 2024 году Ямаль стал неотъемлемой частью стартовых составов «Барселоны» и сборной Испании. С национальной командой футболист выиграл чемпионат Европы – 2024, где в семи матчах забил гол и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне за «Барселону» у Ямаля шесть голов и восемь результативных передач в 16 матчах.

Предыдущим обладателем награды является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а два года до него награду выигрывали представители «Барселоны». Речь о Гави (2022) и Педри (2021).

В своё время обладателем этой награды становились Лионель Месси (2005), Килиан Мбаппе (2017) и Эрлинг Холанд (2020).

Материалы по теме
Левандовски: Ямаль первый футболист, увидев игру которого я сказал: «Вау! Кто это?»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android