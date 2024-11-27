«Сочи» — «Динамо» Мх: Шушеначев открыл счёт на 45-й минуте
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В эти минуты в рамках 1/4 финала Кубка Пути регионов на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч между махачкалинским «Динамо» и «Сочи». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Шушеначев – 45' 1:1 Джапо – 70'
Счёт на 45-й минуте игры открыли хозяева поля. Забитым голом отметился Артур Шушеначев.
Напомним, в стартовых составах вышли:
«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Чирков, Шагиахметов, Литвинов, Суслов, Никитин, Лазарев, Мелёшин, Шушеначев, Сафронов.
«Динамо» Мх: Магомедов, Джало, Сундуков, Алибеков, Котин, Пальцев, Сердеров, Зинович, Юсупов, Глушков, Гаджиев.
Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».
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