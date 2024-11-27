Источник: раздевалка сборной Бельгии отвернулась от Тедеско, будущее тренера под вопросом

Совет директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации вскоре примут официальное решение по будущему главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско. Вероятно, это случится после заседания совета директоров завтра, 28 ноября. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х.

Источник дополняет, что совет директоров примет во внимание тот факт, что «вся раздевалка сборной Бельгии» отвернулась от своего главного тренера. Из-за конфликта с Тедеско в национальной команде не играет её основной вратарь, футболист мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года, его текущий контракт рассчитан до лета 2026-го. С 2019 по 2021 год Тедеско занимал аналогичную должность в московском «Спартаке».