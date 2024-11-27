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Россиянин Худяков дебютирует за «Штурм» в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов

Россиянин Худяков дебютирует за «Штурм» в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов
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Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков попал в стартовый состав австрийской команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной». Для 20-летнего футболиста этот матч станет первым в главном клубном еврокубковом турнире и первым официальным за австрийскую команду. Начало матча на стадионе «28 Блэк Арена» запланировано на 20:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года из московского «Локомотива», воспитанником которого он и является. За железнодорожников Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два в Лиге Европы. На его счету и три матча в составе молодёжной сборной России до 21 года.

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