Россиянин Худяков дебютирует за «Штурм» в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков попал в стартовый состав австрийской команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной». Для 20-летнего футболиста этот матч станет первым в главном клубном еврокубковом турнире и первым официальным за австрийскую команду. Начало матча на стадионе «28 Блэк Арена» запланировано на 20:45 мск.

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года из московского «Локомотива», воспитанником которого он и является. За железнодорожников Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два в Лиге Европы. На его счету и три матча в составе молодёжной сборной России до 21 года.