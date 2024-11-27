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Завершивший карьеру Тони Кроос признан лучшим игроком года на премии Golden Boy

Завершивший карьеру Тони Кроос признан лучшим игроком года на премии Golden Boy
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Бывшего полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Крооса признали футболистом года на ежегодной премии Golden Boy, учредителем которой является итальянское издание Tuttosport.

За свою карьеру 34-летний Тони Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии Кроос в 114 матчах забил 17 голов, отдал 21 результативную передачу и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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