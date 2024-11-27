«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 27 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.

В первом матче в Москве «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету Мохаммада Мохеби, который реализовал пенальти.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).