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ФК «Зенит» проведет серию лекций и встреч с родителями юных футболистов

ФК «Зенит» проведет серию лекций и встреч с родителями юных футболистов
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С 30 ноября по 1 декабря в Центре повышения квалификации тренеров Академии ФК «Зенит» пройдет серия встреч в рамках программы «Путь чемпиона». Перед участниками выступят профессиональные спортсмены, тренеры и психологи, а откроет мероприятие выдающийся игрок «Зенита» и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

Программа «Путь чемпиона» – это два дня лекций и дискуссий, в ходе которых заинтересованные родители смогут понять, нужен ли ребенку профессиональный спорт.

В рамках серии встреч перед аудиторией выступят эксперты спортивной индустрии. Заведующий кафедрой теории и методики футбола НГУ им. Лесгафта Максим Нифонтов расскажет о способах сохранения и контроля мотивации, тренер высшей категории Руслан Мухамедзянов обсудит вопросы правильного питания и режима дня растущего спортсмена. Тренер Академии «Зенит» Павел Первушов посвятит своё выступление отношениям между всеми участниками спортивного образовательного процесса – тренером, спортсменом и родителями.

Откроет событие экс-капитан сборной России по футболу и один из лучших игроков в истории клуба «Зенит» Андрей Аршавин. Он поделится опытом своей спортивной карьеры.

Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Центре повышения квалификации тренеров Академии ФК «Зенит» (ул. Верности, 21). Более подробная информация доступна на сайте.

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