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Викарио, отыгравший матч с «Сити» со сломанной лодыжкой, будет восстанавливаться месяцы

Викарио, отыгравший матч с «Сити» со сломанной лодыжкой, будет восстанавливаться месяцы
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Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, 60 минут отыгравший матч с «Манчестер Сити» (0:4) в 12-м туре английской Премьер-лиги со сломанной лодыжкой, будет восстанавливаться после травмы не недели, а месяцы. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Ангелос Постегоклу.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 13'     0:2 Мэддисон – 20'     0:3 Порро – 52'     0:4 Джонсон – 90+3'    

«Мы видели, что он получил травму во время игры, видели его в перерыве, но не было никаких сомнений, что Гульельмо продолжит матч. Думаю, теперь люди понимают его личность. Он крепок как гвозди, крепок как никогда. Факт, что он играл с травмой 60 минут — нечто выдающееся.

После того как проходит шок, вы понимаете, что Викарио будет отсутствовать некоторое время. Его восстановление займёт не недели, а месяцы. Он перенёс операцию, но пока я не готов давать точные сроки», — приводит слова Постекоглу Football.London.

28-летний Викарио стал игроком «Тоттенхэма» летом 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 15 матчах, в которых он пропустил 15 голов и четырежды сыграл «на ноль».

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