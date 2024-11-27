Викарио, отыгравший матч с «Сити» со сломанной лодыжкой, будет восстанавливаться месяцы

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, 60 минут отыгравший матч с «Манчестер Сити» (0:4) в 12-м туре английской Премьер-лиги со сломанной лодыжкой, будет восстанавливаться после травмы не недели, а месяцы. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Ангелос Постегоклу.

«Мы видели, что он получил травму во время игры, видели его в перерыве, но не было никаких сомнений, что Гульельмо продолжит матч. Думаю, теперь люди понимают его личность. Он крепок как гвозди, крепок как никогда. Факт, что он играл с травмой 60 минут — нечто выдающееся.

После того как проходит шок, вы понимаете, что Викарио будет отсутствовать некоторое время. Его восстановление займёт не недели, а месяцы. Он перенёс операцию, но пока я не готов давать точные сроки», — приводит слова Постекоглу Football.London.

28-летний Викарио стал игроком «Тоттенхэма» летом 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 15 матчах, в которых он пропустил 15 голов и четырежды сыграл «на ноль».