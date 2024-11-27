«Ахмат» — «Зенит»: Артур забил второй мяч гостей на 72-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). На момент написания новости счёт — 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 16' 0:2 Артур – 72' 1:2 Самородов – 90+1'
На 72-й минуте полузащитник «Зенита» Артур мощно зарядил в ближний верхний угол с рикошетом от штанги.
Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
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