«Сочи» — «Динамо» Мх: Джапо сравнял счёт на 70-й минуте — 1:1
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В эти минуты в рамках 1/4 финала Кубка Пути регионов на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч между махачкалинским «Динамо» и «Сочи». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Шушеначев – 45' 1:1 Джапо – 70'
Удаления: Суслов – 87' / нет
Ян Джапо в составе «Динамо» Мх сравнял счёт до 1:1. Ранее на 45-й минуте счёт открыл сочинец Артур Шушеначев.
Напомним, в стартовых составах вышли:
«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Чирков, Шагиахметов, Литвинов, Суслов, Никитин, Лазарев, Мелёшин, Шушеначев, Сафронов.
«Динамо» Мх: Магомедов, Джало, Сундуков, Алибеков, Котин, Пальцев, Сердеров, Зинович, Юсупов, Глушков, Гаджиев.
Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».
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