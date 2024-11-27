«Сочи» — «Динамо» Мх: Джапо сравнял счёт на 70-й минуте — 1:1

В эти минуты в рамках 1/4 финала Кубка Пути регионов на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч между махачкалинским «Динамо» и «Сочи». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ян Джапо в составе «Динамо» Мх сравнял счёт до 1:1. Ранее на 45-й минуте счёт открыл сочинец Артур Шушеначев.

Напомним, в стартовых составах вышли:

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Чирков, Шагиахметов, Литвинов, Суслов, Никитин, Лазарев, Мелёшин, Шушеначев, Сафронов.

«Динамо» Мх: Магомедов, Джало, Сундуков, Алибеков, Котин, Пальцев, Сердеров, Зинович, Юсупов, Глушков, Гаджиев.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».