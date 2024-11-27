Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев: Пьянич очень сильно выделяется на фоне других игроков

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался об игре боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Пьянич — опытный футболист с хорошей техникой. Конечно, он очень сильно выделяется на фоне других игроков», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провёл на поле 332 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.