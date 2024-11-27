«Зенит» обыграл «Ахмат» в ответном матче Кубка России и вышел в полуфинал Пути РПЛ

Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Общий счёт по сумме двух матчей составил 5:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт открыл на 15-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 72-й минуте Артур забил второй мяч в ворота «Ахмата». На 90+1-й минуте полузащитник хозяев Максим Самородов отыграл один мяч.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).