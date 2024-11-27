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«Сочи» — «Динамо» Мх: защитник Суслов получил красную карточку на 85-й минуте

«Сочи» — «Динамо» Мх: защитник Суслов получил красную карточку на 85-й минуте
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В эти минуты в рамках 1/4 финала Кубка Пути регионов на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч между махачкалинским «Динамо» и «Сочи». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Шушеначев – 45'     1:1 Джапо – 70'    
Удаления: Суслов – 87' / нет

Защитник «Сочи» Кирилл Суслов получил красную карточку на 85-й минуте встречи за то, что в подкате сбил нападающего «Динамо».

Напомним, стартовые составы на матч:

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Чирков, Шагиахметов, Литвинов, Суслов, Никитин, Лазарев, Мелёшин, Шушеначев, Сафронов.

«Динамо» Мх: Магомедов, Джало, Сундуков, Алибеков, Котин, Пальцев, Сердеров, Зинович, Юсупов, Глушков, Гаджиев.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

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