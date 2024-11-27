Махачкалинское «Динамо» обыграло «Сочи» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России

Закончился матч в рамках 1/4 финала Кубка Пути регионов на стадионе «Фишт» в Сочи между махачкалинским «Динамо» и «Сочи». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Основное время матча завершилось ничьей (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболисты махачкалинского клуба — 4:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт на 45-й минуте встречи открыли хозяева. Гол забил Артур Шушеначев. Далее счёт на табло сравнялся до 1:1 благодаря мячу Яна Джапо на 70-й минуте. Позднее махачкалинское «Динамо» выиграло серию пенальти со счётом 4:3, обеспечив себе проход в полуфинал Кубка.

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов уже прошли «Краснодар», тольяттинский «Акрон» и «Урал» из Екатеринбурга.