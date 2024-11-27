Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Чепчугов высказался об ошибке Сафонова в матче «ПСЖ» — «Бавария»

Сергей Чепчугов высказался об ошибке Сафонова в матче «ПСЖ» — «Бавария»
Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (0:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Матвей Сафонов — наш рыцарь на поле, играющий в стране со своей исторической культурой.

Матвей попал в команду мечты каждого футболиста. Не ошибается тот, кто ничего не делает. В эпизоде с пропущенным мячом в матче с «Баварией» со стороны футболиста соперника было нарушение. В таких моментах рефери нужно внимательнее относиться с уважением к футболистам», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-тренер «Краснодара» оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после гола от «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android