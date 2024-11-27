Сергей Чепчугов высказался об ошибке Сафонова в матче «ПСЖ» — «Бавария»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (0:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Матвей Сафонов — наш рыцарь на поле, играющий в стране со своей исторической культурой.

Матвей попал в команду мечты каждого футболиста. Не ошибается тот, кто ничего не делает. В эпизоде с пропущенным мячом в матче с «Баварией» со стороны футболиста соперника было нарушение. В таких моментах рефери нужно внимательнее относиться с уважением к футболистам», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.