Результаты матчей Лиги конференций 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, в Лиге конференций прошёл единственный матч 4-го тура общего группового этапа. Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле поделил очки с молдавским клубом «Петрокуб» — 1:1.
Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
1:0 Пёнтек – 42' 1:1 Борш – 90+6'
На 42-й минуте пенальти в составе «Истанбула» реализовал польский форвард Кшиштоф Пёнтек. Молдавская команда спаслась на 90+6-й минуте после точного удара Иона Борша с передачи Дана Пушкаша.
«Истанбул» набрал два очка и занимает в общей таблице Лиги конференций 31-е место. «Петрокуб», набравший в этом матче первое очко в турнире, располагается на 33-й строчке.
В следующем матче Лиги конференций «Истанбул» встретится с «Хайденхаймом» 12 декабря, а «Петрокуб» сыграет с «Бетисом» в этот же день.
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