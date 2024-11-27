Результаты матчей Лиги конференций 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в Лиге конференций прошёл единственный матч 4-го тура общего группового этапа. Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле поделил очки с молдавским клубом «Петрокуб» — 1:1.

На 42-й минуте пенальти в составе «Истанбула» реализовал польский форвард Кшиштоф Пёнтек. Молдавская команда спаслась на 90+6-й минуте после точного удара Иона Борша с передачи Дана Пушкаша.

«Истанбул» набрал два очка и занимает в общей таблице Лиги конференций 31-е место. «Петрокуб», набравший в этом матче первое очко в турнире, располагается на 33-й строчке.

В следующем матче Лиги конференций «Истанбул» встретится с «Хайденхаймом» 12 декабря, а «Петрокуб» сыграет с «Бетисом» в этот же день.