Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ахматом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ахматом» в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1, 5:1 – по сумме двух встреч) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Доволен отношением к этому матчу, несмотря на то что первую игру выиграли с хорошим счётом. На сегодняшнюю встречу тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили. Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли «на ноль». Но ничего страшного — качеством игры доволен», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В следующем матче «Зенит» сыграет 1 декабря с самарскими «Крыльями Советов» дома в РПЛ.

Материалы по теме
Соболев запорол идеальный шанс забить. Но «Зенит» всё равно победил
Соболев запорол идеальный шанс забить. Но «Зенит» всё равно победил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android