Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ахматом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1, 5:1 – по сумме двух встреч) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Доволен отношением к этому матчу, несмотря на то что первую игру выиграли с хорошим счётом. На сегодняшнюю встречу тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили. Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли «на ноль». Но ничего страшного — качеством игры доволен», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В следующем матче «Зенит» сыграет 1 декабря с самарскими «Крыльями Советов» дома в РПЛ.