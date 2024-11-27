Нигматуллин: пожелаем Худякову успешной игры с «Жироной» в ЛЧ

Экс-вратарь Руслан Нигматуллин пожелал удачи российскому голкиперу «Штурма» Даниилу Худякову в матче Лиги чемпионов с «Жироной».

«Отрадно, что в Лиге чемпионов играют два российских вратаря. Пожелаем Худякову успешной игры с «Жироной» и чтобы его команда набрала очки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков попал в стартовый состав австрийской команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной». Для 20-летнего футболиста эта встреча станет первой в главном клубном еврокубковом турнире и первой официальной – за австрийскую команду.