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Нигматуллин: пожелаем Худякову успешной игры с «Жироной» в ЛЧ

Нигматуллин: пожелаем Худякову успешной игры с «Жироной» в ЛЧ
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Экс-вратарь Руслан Нигматуллин пожелал удачи российскому голкиперу «Штурма» Даниилу Худякову в матче Лиги чемпионов с «Жироной».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
1-й тайм
0 : 0
Жирона
Жирона, Испания

«Отрадно, что в Лиге чемпионов играют два российских вратаря. Пожелаем Худякову успешной игры с «Жироной» и чтобы его команда набрала очки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков попал в стартовый состав австрийской команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной». Для 20-летнего футболиста эта встреча станет первой в главном клубном еврокубковом турнире и первой официальной – за австрийскую команду.

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