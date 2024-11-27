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ФК «Химки» задолжал предпринимателю 4 млн рублей за завтраки для футболистов

ФК «Химки» задолжал предпринимателю 4 млн рублей за завтраки для футболистов
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Подмосковный футбольный клуб «Химки» задолжал около 4 млн рублей предпринимателю Александру Рожкову, который занимался организацией питания спортсменов клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление бизнесмена и материалы суда.

Как рассказал предприниматель, он поставляет завтраки и обеды футбольной команде уже около пяти лет, всё это время все обязательства сторон выполнялись в полном объеме. Однако с конца прошлого сезона «Химки» начали игнорировать счета на оплату, однако услугами по питанию продолжали пользоваться.

Бизнесмен устал ждать полученных средств и вышел с иском в суд. В руководстве клуба ситуацию не комментируют.

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