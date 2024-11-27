«Спартак» уступает с общим счётом 3:0 к перерыву в противостоянии с «Ростовом»

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). На данный момент в игре наступил перерыв, счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче, который проходил 5 ноября в Москве, «Ростов» добыл минимальную победу (1:0). Единственный гол забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти. Таким образом, к перерыву общий счёт по сумме двух встреч – 3:0. «Спартаку» необходимо забивать три мяча во втором тайме для того, чтобы пройти дальше по Пути РПЛ Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).