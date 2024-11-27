«Штурм» — «Жирона»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «28 Блэк Арена» (Клагенфурт, Австрия) встречаются местный «Штурм» и испанская «Жирона». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). К концу первого тайма счёт так и не был открыт.

Отметим, что в составе австрийского «Штурма» выступает 20-летний российский голкипер Даниил Худяков, для которого этот матч стал дебютным в главном клубном еврокубковом турнире и первым официальным – за австрийскую команду.

На момент начала матча «Жирона» занимает 29-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе у клуба три очка. «Штурм» расположился на 32-м месте без очков в активе.