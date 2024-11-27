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«Штурм» — «Жирона»: счёт после первого тайма не открыт

«Штурм» — «Жирона»: счёт после первого тайма не открыт
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В эти минуты в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «28 Блэк Арена» (Клагенфурт, Австрия) встречаются местный «Штурм» и испанская «Жирона». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). К концу первого тайма счёт так и не был открыт.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Биерет – 59'    

Отметим, что в составе австрийского «Штурма» выступает 20-летний российский голкипер Даниил Худяков, для которого этот матч стал дебютным в главном клубном еврокубковом турнире и первым официальным – за австрийскую команду.

На момент начала матча «Жирона» занимает 29-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе у клуба три очка. «Штурм» расположился на 32-м месте без очков в активе.

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